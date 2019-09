"De Tomás e Jesé têm muito talento e só precisam de confiança"

De passagem por Portugal, o antigo avançado do Real Madrid augurou uma boa época para os dois compatriotas que reforçaram Benfica e Sporting

De passagem por Lisboa, onde representou as velhas glórias do Real Madrid num particular inserido nas comemorações do centenário do Belenenses, Alfonso Pérez abordou a chegada a Portugal dos compatriotas Raúl de Tomás e Jesé Rodríguez e garantiu que Benfica e Sporting, respetivamente, contrataram jogadores de imenso talento. "São jogadores jovens a quem lhes falta jogar com regularidade. De Tomás esteve no Rayo Vallecano e fez uma boa temporada, enquanto Jesé esteve no Bétis. Têm muito talento e só precisam de confiança. Creio que têm de encontrar o seu sítio num clube que lhes dê carinho. Depois, no fim, a qualidade vai sobressair", afirmou o antigo internacional espanhol.

"Não conhecia o João Félix, é muito jovem, mas vi os jogos do Atlético e ele mostrou muita qualidade, muito talento e muita desenvoltura"

Em conversa com os jornalistas, Alfonso também abordou o impacto de João Félix no Atlético de Madrid. "O Atlético é sempre um rival do Real na luta pelo título. Já é um clube que pode lutar para ganhar qualquer competição. Não conhecia o João Félix, é muito jovem, mas vi os jogos do Atlético e ele mostrou muita qualidade, muito talento e muita desenvoltura apesar da sua juventude. É uma grande contratação para o Atlético. Imagino que João Félix vai dar muitas alegrias ao Atlético", afirmou.