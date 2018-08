Afinal, Brahimi ainda pode ser castigado

Conselho de Disciplina instaurou processo disciplinar ao argelino. Castigo não será aplicável na próxima jornada.

Afinal, Yacine Brahimi ainda pode ser castigado à conta do lance que protagonizou com Niltinho no jogo entre FC Porto e Chaves, referente à primeira jornada do campeonato, que os dragões venceram 5-0.

Apesar de a Comissão de Instrutores da Liga ter arquivado a queixa do Benfica, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao extremo argelino dos dragões, por decisão do presidente do órgão, José Manuel Meirim.

A decisão foi anunciada através de comunicado publicado no site da FPF, sem mencionar o nome de Brahimi. O jogador do FC Porto, poderá, portanto, ser castigado, mas não para o encontro de domingo com o Belenenses, da segunda jornada.

Recorde-se que já esta quinta-feira, Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, contestou o arquivamento da queixa por parte da Comissão de Instrutores da Liga.