O cenário estava a complicar-se para o FC Porto até que aos 85 minutos Soares acreditou que Cláudio Ramos podia falhar

Um golo de Soares, na reta final da partida, permitiu ao FC Porto não só vencer na receção ao Tondela 1-0, em jogo da sexta jornada da I Liga, mas assumir provisoriamente a liderança.

O golo do triunfo surgiu já no minuto 85, num lance em que Soares fez a recarga com sucesso um primeiro remate do argelino Brahimi. O braisleiro, recorde-se, entrara ao minuto 64, ocupando o lugar de Aboubakar que saíra com queixas no joelho esquerdo.

Com esta vitória, o FC Porto assume provisoriamente o comando da prova com 15 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, e dois do que o Braga, que no domingo joga em casa do Belenenses, enquanto o Tondela baixou ao 12.º lugar com cinco pontos. Na próxima jornada haverá, recorde-se, Benfica-FC Porto.