"Abel e Sérgio Conceição são muito diferentes"

O extremo, que continua a brilhar nos Estados Unidos, trabalhou com os dois treinadores em Braga. Na projeção do confronto de hoje, sublinhou a importância que o jogo terá para os... arsenalistas

Pedro Santos partiu, em 2017, em busca do sonho americano, depois de três anos "muito intensos" no clube minhoto. À distância, o extremo antecipou, para O JOGO, o embate desta noite, que poderá servir como o momento da afirmação definitiva do Braga no futebol português.

Surpreendido com a liderança do Braga?

Por acaso não. Esta equipa já demonstrou no ano passado que é muito forte. No fundo, os atuais resultados são apenas a continuação do grande trabalho que está a ser feito no clube. Apesar do início atribulado, com a eliminação na Liga Europa, a equipa conseguiu dar a volta e está a provar, nas competições internas, que tem muita qualidade.

Já não é a primeira vez que o Braga lidera, mas acaba sempre por quebrar. Acredita que desta vez é mesmo possível chegar ao final no primeiro lugar?

Pode ser que sim. O Braga tem uma grande vantagem relativamente aos três grandes: não está a jogar as competições europeias. As outras equipas vão estar mais sobrecarregadas, mais desgastadas, e o Braga pode aproveitar. Para além disso, o plantel tem muitos jogadores de qualidade e será mais fácil para o Abel gerir o cansaço.

"Se vencer no Dragão, tenho a certeza de que o Braga se vai transformar num caso sério para esta época"

Tendo em conta o atual contexto, este jogo no Dragão é o momento certo para a afirmação definitiva do Braga?

Este jogo vai ser importante para as duas equipas, mas será bem mais importante para o Braga. Isto porque se conseguir ganhar vai dar um sinal claro de que está mesmo na luta pelo título. Tenho a certeza de que todo este cenário vai funcionar como uma motivação extra para os jogadores e, se vencer, tenho a certeza de que se tornará num caso sério para esta época.

O Braga não venceu nenhum dos últimos 13 jogos que realizou no Dragão. Os jogadores continuam a sentir o peso destes momentos?

Não, não se trata do peso ou uma maior responsabilidade. A verdade é que é sempre difícil defrontar o FC Porto, Benfica e Sporting nos seus estádios, tal como já acontece com o Braga. Também não tem sido fácil para essas equipas irem vencer a Braga... Ou seja, se não tem ganho é apenas porque se tratam de equipas fortes. Apesar disso, e mesmo perdendo, o Braga tem dado bastaste luta, pelo que mais tarde ou mais cedo acabará por começar a ganhar com maior regularidade. Pode ser que comece já neste jogo.

"O Sérgio tem o coração na boca, enquanto o Abel é mais calmo. Mas são iguais num aspeto: na exigência que colocam no trabalho"

Trabalhou com Sérgio Conceição e Abel Ferreira no Braga. São duas personalidades assim tão diferentes?

São claramente diferentes. Têm personalidades muito distintas. O Sérgio é mais fervoroso, emotivo, tem o coração na boca, vive tudo com muito nervo e acaba por transmitir isso aos jogadores. Já o Abel é uma pessoa mais calma e tranquila. No entanto, são iguais num aspeto: na exigência que colocam no trabalho. As coisas têm de ser sempre como eles querem. Se calhar, nisto o Sérgio é mais rígido, mas são dois treinadores muito exigentes e ambiciosos.

Pergunta difícil: com qual gostou mais de trabalhar?

Nem é assim tão difícil responder [risos]... Passei um ano inteiro a trabalhar com o Sérgio, enquanto com o Abel estive apenas alguns jogos na parte final da época e mais alguns no início da outra. Sendo assim, gostei mais de trabalhar com o Sérgio, mas apenas porque convivi mais tempo com ele e também porque, nesse ano, estivemos a um grande nível. Com o Abel estive menos tempo, mas também gostei muito. Gostei da forma como ele trabalha. Ele tem uma ideia de jogo muito, muito interessante.

Na luta pelo título da MLS



bbb No verão de 2017, Pedro Santos decidiu trocar o conforto de Braga pela aventura norte-americana. Assinou pelo Columbus Crew e chegou, logo no primeiro ano, à final da MLS, que acabaria por perder numa eliminatória com o Toronto FC (0-0 em casa e 0-1 fora). Atualmente, o extremo volta a estar na fase decisiva da competição, encontrando-se a preparar o jogo da segunda mão das meias-finais de conferência com os favoritos NY Red Bulls. "Vencemos em casa por 1-0 e agora vamos tentar segurar a vantagem na partida de domingo. Aqui tudo pode acontecer. São jogos a eliminar e, nesta fase, basta um dia menos bom para a época terminar", contou. Ao longo deste ano e meio, Pedro Santos realizou 46 jogos. "A experiência continua a correr muito bem e só me faltam os golos [só marcou um]. A bola não quer entrar; ou bate no poste, ou os guarda-redes defendem. Acontece sempre alguma coisa". E o futuro? "Tenho mais um ano de contrato, com mais dois de opção, e não penso em deixar os Estados Unidos."