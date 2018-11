As estatísticas da nona jornada da I Liga analisadas ao pormenor.

Taxa do banco rendeu 12,4 por cento

O golo de Otávio, que permitiu ao FC Porto fazer o 0-1 no Marítimo, foi um dos 1262 marcados por um suplente utilizado na I Liga nos últimos 15 anos. Os golos saídos do banco valem uma média de 12,4% dos 10 196 marcados, sendo o Benfica, a nível absoluto, a equipa com mais soluções, com 112 tentos, mais cinco do que o FC Porto.

O peso do banco nos golos da Académica destaca-se. A nível percentual foge claramente da média, subindo aos 17% (69 em 405).

Esta época, ainda não houve um jogador, de entre os 28 marcadores saídos do banco, que tivesse repetido a graça. Já vão tarde para competir com o recorde do brasileiro Marcos Severo, que detém o recorde da época nos últimos 50 anos, sendo a arma pouco secreta do Salgueiros de 1996/97, treinado então por Carlos Manuel, tendo apontado nove golos depois ter entrado no jogo já depois do apito inicial.

Curiosidades e números

3golos de cabeça

Dyego Sousa (Braga) é o melhor marcador da Liga, com sete golos. Bisou frente ao V. Setúbal e é agora o jogador com mais golos de cabeça: três. Nani (Sporting), Thiago Santana e Fernando Cardoso (ambos do Santa Clara) têm dois.

5 penáltis falhados

O penálti falhado de Marega (FC Porto, na foto) foi o quinto desperdiçado na I Liga esta época. O Benfica falhou dois (Ferreyra e Salvio) e o Portimonense (Tabata) e o Nacional (Arabidze) um.

1"57"" golo mais rápido

O golo de Jonas (Benfica), aos 1"57"", foi o mais rápido da Liga esta época. Os primeiros 15" são o segundo período com menos golos da I Liga (24); os arranques da segunda parte (46"-60") são os menos produtivos (23).

3 encarnados

Com o vermelho de Jardel, o Benfica passou a partilhar a liderança do ranking de expulsões com o Santa Clara e o Tondela: três. Na época passada, em todas as 34 jornadas, os encarnados tinham tido apenas uma expulsão (Zivkovic).

11 no contra-ataque

Onze dos 23 golos de bola corrida desta jornada nasceram de contra-ataque. A nível geral, em todo o campeonato, o contragolpe rendeu 37% dos golos, mais três por cento do que na época anterior.

7.ª reviravolta

O Moreirense conseguiu reagir ao golo mais precoce do campeonato (1"57"", por Jonas) e alcançou a primeira vitória (1-3) na Luz, em 11 jogos. O Sporting foi a outra equipa a operar uma reviravolta nesta jornada, frente ao Santa Clara (1-2).