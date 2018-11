Tiago Martins foi o árbitro do Sporting-Chaves, jogou que terminou com a vitória do Sporting por 2-1 e com jogadores e treinador do Chaves a queixarem-se da arbitragem. Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo dissipam as dúvidas e analisam os lances mais polémicos

Sporting - Chaves 2-1

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa)

Assistentes: André Campos, Pedro Mota

VAR: Manuel Oliveira

Amarelos: Gudelj 45"+1", William 83", Paulinho 90"+4"

Vermelho: Bruno Gallo 71"

23" Acuña estava em jogo na altura em que cruzou para o golo de Bas Dost?

JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Estavam quatro adversários a colocarem Acuña em posição legal no momento em que a bola foi tocada. Boa decisão e golo bem validado.

FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Não vejo qualquer irregularidade na jogada, foi um golo perfeitamente legal. Acuña está ligeiramente atrás do penúltimo defensor do Chaves.

JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Não houve irregularidade no desenrolar da jogada, não havendo, por isso, motivos para questionar a validação do golo.

40" Bressan estava em posição irregular quando marcou para o Chaves?

FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Bressan está ligeiramente adiantado, pois tem o corpo um pouco mais à frente do último defensor. Nova decisão acertada do árbitro.



JOSÉ LEIRÓS - BOA DECISÃO: Humanamente, só por palpite do árbitro assistente, mas o VAR pôde confirmar que o corpo de Bressan estava adiantado num lance bem invalidado.



JORGE COROADO - BOA DECISÃO: Bressan estava realmente em fora de jogo no instante em que lhe endossaram a bola. Lance bem analisado pelo juiz da partida.

54" Nani sofreu falta de Luís Martins quando ia entrar na grande área flaviense?

JOSÉ LEIRÓS - MÁ DECISÃO: Carga pelas costas ilegal derrubando Nani na meia-lua da área de penalidade. Livre direto por assinalar fora da área.



FORTUNATO AZEVEDO - BOA DECISÃO: Acho que é uma carga legal. Nani sentiu o contacto e deixou-se cair. É um lance normal no futebol e fez bem o árbitro em deixar seguir a jogada.



JORGE COROADO - MÁ DECISÃO: Luís Martins carregou Nani de forma ríspida e com excesso de força. Deveria ter sido punido com pontapé livre direto.

71" A falta de Bruno Gallo era justificadora para cartão vermelho direto?

FORTUNATO AZEVEDO - MÁ DECISÃO: Para mim, é negativo. Analisei várias vezes o lance e interpreto que Gallo tem a bola para jogar e, no máximo, trata-se de uma entrada negligente.



JOSÉ LEIRÓS - MÁ DECISÃO: Como é possível um árbitro com aquele emblema na lapela expulsar um jogador numa jogada destas. Má decisão o cartão vermelho.



JORGE COROADO - MÁ DECISÃO: Gallo não cometeu qualquer infração punível com cartão vermelho nem tão-pouco com cartão amarelo. Jogou apenas e só a bola.

84" Bas Dost sofreu falta para grande penalidade após contacto com William?

JOSÉ LEIRÓS - MÁ DECISÃO: Bas Dost tenta procurar posição, o adversário coloca o braço e o holandês tenta furar e fica ali entre dois jogadores. Salta e não foi impedido de o fazer, pelo que não há nada de especial. Penálti mal assinalado e que até surpreendeu o avançado.



FORTUNATO AZEVEDO - MÁ DECISÃO: Bas Dost embrulha-se, força a entrada entre os defesas do Chaves numa jogada natural. Até há mais falta do Bas Dost nas costas do defensor contrário... É incompreensível como se marca uma grande penalidade numa jogada destas.



JORGE COROADO - BOA DECISÃO: William já havia sido avisado por agarrar Bas Dost, persistiu e impediu a progressão do holandês. Árbitro foi coerente e teve critério. Penálti bem assinalado. Todos assim fizessem e acabavam-se os agarrões na grande área.

Apreciação global

JORGE COROADO: O jogo não ofereceu grandes dificuldades. Tecnicamente, cometeu alguns lapsos e na disciplina foi uma nódoa.



JOSÉ LEIRÓS: Critério disciplinar sofrível, não uniforme e estranho. Um árbitro que nada progrediu e não consegue arbitrar bem. Mal física e tecnicamente.



FORTUNATO AZEVEDO: Tiago Martins revelou total ausência de critério técnico e disciplinar em claro prejuízo para os flavienses e com influência no resultado.