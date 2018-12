A 13ª jornada em análise: leão dobra as vidas do gato e outros números curiosos

Veja a estatística e os números que se destacaram na terceira ronda da I Liga.

O Sporting e o FC Porto deram a volta ao resultado depois de sofrerem o primeiro golo do jogo e ambos conseguiram-no pelo segundo jogo consecutivo da I Liga. No caso dos verdes e brancos, recuperaram de uma desvantagem de dois golos, coisa que só aconteceu cinco vezes nas últimas cinco épocas, sendo preciso recuar a 2015/16, quando o Braga chegou a estar a vencer em Alvalade por 2-0, no primeiro ano de Jorge Jesus no comando técnico dos leões. De resto, leões e dragões são as equipas com mais reviravoltas nesse mesmo lapso de tempo: 14, o dobro das vidas de um gato.

No ranking das equipas com mais remontadas, o Benfica aparece no terceiro lugar, com 13.

As reviravoltas mais épicas nas últimas cinco épocas são as do Chaves e do Portimonense, frente ao V. Guimarães e Moreirense, respetivamente. Conseguiram a proeza de recuperar de um 0-3!

CURIOSIDADES

1.º Hat trick

Dyego Sousa (Braga) fez o primeiro hat trick na I Liga. O avançado soma agora 36 golos em 92 jogos. Nesta época há outros três jogadores com três golos num jogo: Hildeberto (V. Setúbal), Vítor Gomes (Aves) e Pizzi (Benfica).

10 não são "grandes"

Do lote dos primeiros 13 jogadores do ranking Pontos O JOGO, "apenas" três são dos grandes. Esta é uma das provas de qualidade da "classe média" do futebol nacional.

70 910 espectadores

É preciso recuar à última jornada de 2015/16 (três épocas para trás) para registar um valor tão baixo de assistência numa jornada. A média de espectadores por jornada baixou 366 relativamente à época passada.

6.º penálti falhado

Esbarrou no poste o sexto penálti falhado na I Liga esta época. Bressan (Chaves) desperdiçou a oportunidade, juntando-se à lista de seis que perderam um castigo máximo: dois ao poste, três defendidos e um para fora.

5 de folha limpa

Treze jornadas decorridas e contam-se ainda cinco equipas sem expulsões: Feirense, Nacional, FC Porto, Belenenses e V. Guimarães. Nenhum dos 26 guarda-redes utilizados foi tomar banho mais cedo.