"Pessoas com responsabilidades não devem demonstrar gostos pessoais", avisa APAF

O vice-presidente da Associação de Futebol de Évora, Carlos Cabo utilizou a conta pessoal da rede social Facebook para contestar de forma insultuosa o trabalho do árbitro Hélder Malheiro no V. Setúbal-Sporting, que terminou empatado a uma bola. Antes, já a arbitragem da Taça da Liga havia sido de críticas de dirigentes associativos e árbitros no ativo. Perante a "insistência", a APAF achou que deveria anunciar medidas, até porque "não pode deixar de repudiar e condenar veementemente um conjunto de declarações, apreciações e verdadeiras ofensas proferidas, levianamente, ao longo dos últimos dias, através das redes sociais, por dirigentes de Associações de Futebol, elementos de Conselhos de Arbitragem Distritais e Árbitros no ativo."

A associação de árbitros, através do mesmo comunicado, anunciou que "irá agir em conformidade, enviando as referidas publicações para o CJ e CD da Federação Portuguesa de Futebol, da qual os referidos intervenientes fazem parte, por forma a apurar e exigir responsabilidades"

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), não pode deixar de repudiar e condenar veementemente um conjunto de declarações, apreciações e verdadeiras ofensas proferidas, levianamente, ao longo dos últimos dias, através das redes sociais, por dirigentes de Associações de Futebol, elementos de Conselhos de Arbitragem Distritais e Árbitros no ativo.

Acreditamos que os órgãos e Instituições de que estes dirigentes e elementos fazem parte, certamente não se revêm nestas atitudes e certamente desmarcar-se-ão das mesmas pois são Instituições respeitadas e com anos de história.

Entendemos que estas pessoas não conseguem desempenhar de forma idónea e responsável as funções para as quais foram eleitas no caso dos dirigentes. No caso dos árbitros, dificilmente também serão capazes de desempenhar as suas funções com todos os requisitos necessários.

Por este motivo, a APAF, irá agir em conformidade, enviando as referidas publicações para o CJ e CD da Federação Portuguesa de Futebol, da qual os referidos intervenientes fazem parte, por forma a apurar e exigir responsabilidades.

Iremos sempre defender a liberdade de expressão, mas também defendemos que as pessoas com responsabilidades acrescidas no dirigismo e no Futebol Nacional não devem, nem podem utilizar estas vias para demonstrar os seus interesses ou gostos pessoais"