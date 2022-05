Incidentes no Famalicão-Braga: Riccieli suspenso três jogos, David Carmo dois

Mão pesada do Conselho de Disciplina para os defesas do Famalicão e do Braga.

Na sequência dos incidentes verificados no final do jogo entre o Famalicão e o Braga, da 34.ª e última jornada da Liga Bwin, que terminou com o triunfo dos famalicenses por 3-2, o Conselho de Disciplina da FPF decidiu castigar Riccieli com três jogos de suspensão, por agressão a David Carmo, que foi punido com dois jogos de castigo pela reação ao jogador do Famalicão.

"Agarrou o pescoço dum adversário com força excessiva. Após este ato ainda agrediu o adversário com um soco", lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira pelo CD sobre o castigo aplicado a Riccieli, que foi multado em 561 euros.

Sobre David Carmo, lê-se que "agarrou o pescoço dum adversário com força excessiva", o que resultou em dois jogos de suspensão e uma multa de 867 euros.