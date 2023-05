I Liga: Paços de Ferreira perto do recorde e a 100ª expulsão da época

O autogolo do Paços de Ferreira no jogo com o Sporting coloca a equipa de César Peixoto a um de igualar o recorde de cinco de uma equipa, numa só época, nas últimas dez épocas.

O Paços de Ferreira marcou um dos mais caricatos autogolos da época (atraso para o guarda-redes, bola no poste, tabela no guardião e golo). Com este autogolo frente ao Sporting (0-4 resultado final) a equipa de César Peixoto passou a liderar isolada a tabela do infortúnio, com quatro autogolos na I Liga, está época. Está agora a apenas um do recorde de cinco golos na própria baliza das últimas dez épocas: do Gil Vicente (2020/21) e do Nacional (2016/17).

Os 21 marcados na própria baliza desta Liga valem agora 3,1% dos 682 golos da competição. Não são muitos, é verdade mas ultrapassam já os 19 somados em toda a época passada. Em termos de prejuízos concretos - aqueles que vão para além do orgulho ferido, entenda-se - contam-se por quatro pontos os que ficaram por ganhar no jogo se estes não tivessem acontecido. Em jeito de curiosidade refira-se que estamos a um de chegar ao 200.º autogolo nas últimas dez épocas da I Liga.