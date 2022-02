Hugo Viana e Luís Gonçalves "entraram no terreno de jogo para provocar um conflito"

Relatório do árbitro João Pinheiro descreve as ações cometidas pelos responsáveis de Sporting e FC Porto nos incidentes após o fim do clássico.

João Pinheiro, árbitro do FC Porto-Sporting, expulsou Hugo Viana e Luís Gonçalves pelo mesmo motivo: "entrou no terreno de jogo para provocar um conflito com o adversário".

O representante do Sporting esteve envolvido numa discussão com Pepe, que foi expulso por ter "pontapeado um diretor da equipa adversária", segundo o mesmo relatório.

Quanto ao diretor-geral do FC Porto, foi projetado para o chão por Tabata, outro jogador a receber ordem de expulsão.