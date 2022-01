Dragões mantêm a distância de três pontos para o Sporting e alargam para nove a diferença para o Benfica.

O líder FC Porto conseguiu a 13.ª vitória consecutiva na Liga Bwin ao triunfar na visita ao Belenenses, por 4-1, com o avançado brasileiro Evanilson a apontar um hat trick.

No Estádio Nacional, o Belenenses adiantou-se no marcador com um golo de Camará, aos 13, mas depois da expulsão de Sithole, aos 31, que deixou a equipa da casa com menos um, o FC Porto deu a volta ao resultado com três golos de Evanilson, aos 34, 58 e 64, e um do iraniano Taremi, aos 84.

Com esta vitória, os dragões continuam na liderança do campeonato com 50 pontos, com mais três do que o Sporting e nove que o Benfica, enquanto o Belenenses é 18.º e último com apenas 11.

