Hat-trick de Darwin resolve o Benfica-Belenenses

O Benfica, que vinha de derrotas frente ao Braga (I Liga) e Liverpool (Liga dos Campeões), está em terceiro, com 64 pontos

O Benfica venceu o Belenenses por 3-1, em jogo da 29.ª jornada da I Liga Bwin, com Darwin Núñez em destaque, ao apontar um hat-trick.

No Estádio da Luz, o Belenenses adiantou-se no marcador aos três minutos, com um golo de Afonso Sousa, mas o Benfica deu a volta ao resultado, com golos do avançado uruguaio aos 22, 54 e 58 minutos. Foi o terceiro hat-trick da temporada para Darwin.

O Benfica, que vinha de derrotas frente ao Braga (I Liga) e Liverpool (Liga dos Campeões), está em terceiro, com 64 pontos, a seis do Sporting e a 12 do FC Porto, ambos com menos um jogo, enquanto o Belenenses, que vinha de quatro jogos sem perder, caiu para o 18.º e último, com apenas 21 pontos.