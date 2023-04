Há empate no ranking dos relvados da jornada 26 da Liga Bwin

Há empate no ranking dos relvados da jornada 26: Chaves e Sporting igualados na classificação

Para captar bom futebol, é necessário a presença de um relvado à altura. Com isto, e por se tratar de uma condição fundamental para o espetáculo, a Liga atribuiu, a cada jornada, uma nota na escala de zero a cinco aos relvados do nosso campeonato. A classificação é atualizada ao longo da temporada.

Nos compromissos da jornada 26, houve um empate no topo da classificação, com o relvado do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixera (Chaves) e do Estádio José Alvalade (Sporting), a obterem a pontuação máxima. No pódio, ficou ainda o tapete do Estádio D.Afonso Henriques (Vitória).

Numa classificação, que engloba a média de todas as jornadas disputadas, incluindo os encontros da Allianz Cup, o tapete do Estádio da Luz (Benfica), permanece no topo da geral, com uma média de 4.75. Segue-se no pódio, o Estádio José Alvalade (Sporting ), com 4.66, e o Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente Futebol Clube), com 4.58.

Confíra as classificações

Classificação dos relvados da 26.ª jornada:

Chaves - Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira - Nota: 5,00

Sporting - Estádio José Alvalade - Nota: 5,00

Vitória - Estádio D. Afonso Henriques - Nota: 4,75

Vizela - Estádio do FC Vizela - Nota: 4,50

Marítimo - Estádio do Marítimo - Nota: 4,50

Rio Ave - Estádio do Rio Ave FC - Nota: 4,23

Famalicão - Estádio Municipal de Famalicão - Nota: 4,00

FC Porto - Estádio do Dragão - Nota: 4,00

Estoril - Estádio António Coimbra da Mota - Nota: 3,75

Classificação geral

Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Jogos: 14 - Acumulado: 66,50 - Média: 4,75

Estádio José Alvalade - Jogos: 16 - Acumulado: 74,62 - Média: 4,66

Estádio Cidade de Barcelos - Jogos: 13 - Acumulado: 59,50 - Média: 4,58

Estádio do Dragão - Jogos: 16 - Acumulado: 69,50 - Média: 4,34

Municipal Engº Manuel Branco Teixeira - Jogos: 15 - Acumulado: 62,88 - Média: 4,19

Estádio do Marítimo - Jogos: 14 - Acumulado: 58,00 - Média: 4,14

Estádio Municipal de Braga - Jogos: 14 - Acumulado: 57,25 - Média: 4,09

Portimão Estádio - Jogos: 15 - Acumulado: 60,25 - Média: 4,02

Estádio D. Afonso Henriques - Jogos: 15 - Acumulado: 60,12 - Média: 4,01

Estádio FC Vizela - Jogos: 14 - Acumulado: 55,50 - Média: 3,96

Estádio do Rio Ave FC - Jogos: 15 - Acumulado: 57,25 - Média: 3,82

Estádio Municipal de Famalicão - Jogos: 15 - Acumulado: 55,12 - Média: 3,68

Estádio do Bessa Séc.XXI - Jogos: 15 - Acumulado: 55,00 - Média: 3,67

Estádio de São Miguel - Jogos: 15 - Acumulado: 54,38 - Média: 3,62

António Coimbra da Mota - Jogos: 15 - Acumulado: 53,62 - Média: 3,58

Estádio do Jamor - Jogos: 14 - Acumulado: 49,62 - Média: 3,54

Estádio Capital do Móvel - Jogos: 14 - Acumulado: 49,00 - Média: 3,50

Estádio Municipal de Arouca - Jogos: 15 - Acumulado: 51,50 - Média: 3,43