O autogolo de Jhonatan na Luz foi o nono de um guarda-redes nas últimas cinco temporadas.

Os guarda-redes são responsáveis por 10% dos autogolos, é o que se conclui do nosso estudo às últimas cinco épocas da Liga Bwin.

A infelicidade de Jhonatan, do Rio Ave, que com uma receção de bola defeituosa acabou por introduzir a bola na própria baliza no Estádio da Luz fez subir para nove - de um total de 95 nas citadas cinco épocas - os autogolos de um guardião.