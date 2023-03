Desde a introdução do VAR, em 2017/18, o número de penáltis subiu 16,2%. E esta época, quando ainda faltam nove jornadas para o final, já se contam 109, mais do que os 108 de toda a época passada.

Houve um crescimento de 16,2% no número de penáltis assinalados desde a introdução do videoárbitro (VAR) na I Liga, a partir de 2017/18.

O valor resulta do comparativo destas últimas seis épocas de VAR com as três épocas anteriores, recuando até à introdução do campeonato a 18 equipas (em 2014/15).