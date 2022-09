Governo prepara "pacote de medidas de força contra a violência no desporto"

Declarações de João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, na abertura da semana europeia do desporto

João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, falou aos jornalistas à margem da abertura da semana europeia do desporto e abordou indiretamente os casos de violência em torno de eventos desportivos que têm agitado país, como incidentes entre adeptos em jogos de futebol e agressões à família do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

"É uma das missões. Quando falamos de desporto falamos de valores, inclusão, tolerância, sustentabilidade. São valores do desporto que chega a todos os campos e comunidades. Queremos que esta semana represente os valores sólidos do desporto. É um caminho que temos de continuar a trilhar para que o desporto seja um espaço de adesão, participação, não só para quem pratica como para quem assiste. A violência no desporto é transversal a algumas modalidades, e vai do futebol profissional ao amador. É uma luta contínua e que o Governo está a preparar, está a ultimar um pacote de medidas para reforçar a prevenção e medidas de força no combate à violência no desporto. É altura de introduzir novas medidas, também depois de ouvir o sector e de ter a perceção daquilo a que é necessário responder. Em breve serão conhecidas as medidas", revelou o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

João Paulo Correia abordou ainda o sucesso de uma nova geração de atletas portugueses e o financiamento para os Jogos Olímpicos: "Queríamos que se possa implementar mais atividade física e desporto, e para comemorar os resultados que uma jovem geração tem conseguido e nos diz que estamos num novo ciclo. Campeões contestam financiamento? O governo aprovou o financiamento da preparação olímpica e paralímpica, de mais de 30 milhões de euros, o maior de sempre, histórico."