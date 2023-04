Golos anulados, expulsão e nenhum golo no jogo entre Vitória e Paços

Empate sem golos no jogo da ronda 26 do campeonato.

Vitória e Paços de Ferreira empataram sem golos na ronda 26 do campeonato. Uma partida que ficou marcada por dois golos anulados à formação de César Peixoto, um por fora de jogo (Guedes) e outro por falta (Thomas), e ainda pela expulsão de Marafona, após protestos.

Os castores, na luta pela permanência, somaram o terceiro jogo sem perder e passam a ter 17 pontos, no 16.º lugar, que dá acesso ao play-off. Já a formação minhota vai no terceiro encontro sem vencer, após duas derrotas, e está no quinto posto, com 41 pontos, mais três do que Casa Pia e Arouca, que ainda vai entrar em cena nesta ronda.