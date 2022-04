O Benfica entrou com tudo no Estádio dos Barreiros, casa do Marítimo, inaugurando o marcador logo aos 2 minutos por intermédio de Darwin. Perante uma formação insular que ficou com menos um aos 42, após expulsão de Cláudio Winck, o lance madrugador foi suficiente para selar os três pontos e colocar pressão sobre o segundo classificado Sporting, que joga no domingo com o Gil Vicente.

Veja o resumo da vitória encarnada (1-0):