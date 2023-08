Golo de Marcano nos descontos dá vitória ao FC Porto frente ao Farense

Redação com Lusa

Dragões, já sem Otávio, triunfaram por 2-1 na segunda jornada do campeonato.

O FC Porto conseguiu a segunda vitória nesta edição da I Liga, ao vencer o Farense, por 2-1, em jogo da segunda jornada decidido por um golo aos 90'+10'.

Iván Marcano deu o triunfo aos dragões nos descontos, depois de Toni Martínez ter colocado os vice-campeões portugueses em vantagem aos 13 minutos, e Rui Costa ter feito o golo do empate para os recém-promovidos, aos 45'+1'.

Com este triunfo, o FC Porto juntou-se aos líderes Boavista, Sporting e Vitória de Guimarães, com seis pontos, com o Farense a ser uma das seis equipas ainda sem pontos.