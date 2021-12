Golo na ponta final dos descontos deu mais três pontos ao Gil Vicente. Paços de Ferreira continua em crise.

Um golo do avançado francês Leautey, no último minuto de descontos, ditou o triunfo por 1-0 do Gil Vicente em Paços de Ferreira, no jogo de abertura da 14.ª jornada da Liga Bwin.

Numa altura em que o nulo parecia ser o resultado final, o Gil Vicente acabou por marcar no último lance do jogo, por Leautey, somando o quinto encontro consecutivo sem derrotas e aumentando a crise de resultados na equipa pacense, que chegou à 10.ª jornada consecutiva sem vencer e à quarta derrota seguida.

Com este triunfo, o Gil Vicente subiu ao sexto posto, com os mesmos 20 pontos do Portimonense, sétimo, enquanto o Paços de Ferreira é 13.º, com 11.

Veja o resumo do jogo: