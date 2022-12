Rio Ave e Marítimo empatam no regresso da I Liga Bwib após o Mundial'2022

O Rio Ave e o Marítimo empataram 1-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga Bwin, que marcou o regresso do campeonato após a interrupção para se disputar o Mundial2022.

Em Vila do Conde, os madeirenses, que estrearam José Gomes no comando técnico da equipa, inauguraram o marcador com um golo de André Vidigal, aos 37 minutos, mas o Rio Ave chegou ao empate com um tento de Aderllan Santos, aos 45+5.

Com este resultado, o Rio Ave, que somou o terceiro jogo consecutivo sem perder na I Liga, está no oitavo lugar, com 19 pontos, enquanto o Marítimo continua no 17.º e penúltimo posto, em zona de descida, com sete, somando apenas um triunfo no campeonato.

Veja o resumo do jogo: