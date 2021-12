Gil Vicente vence em Tondela e isola-se no sétimo lugar da Liga Bwin

Com esta vitória, o Gil Vicente sobe provisoriamente ao sétimo posto, com 23 pontos, enquanto o Tondela ocupa o 15.º lugar

O Gil Vicente venceu em casa do Tondela por 3-0, no jogo que abriu a 16.ª jornada da Liga Bwin, resultado que lhe permite isolar-se, à condição, no sétimo lugar da prova.

Os golos da equipa gilista foram anotados já na segunda metade, primeiro por Murilo, aos 57 minutos, tendo Matheus Bueno, aos 77, ampliado a vantagem da sua equipa e Boubacar Hanne, aos 90+3, fechado a contagem, impondo a quarta derrota consecutiva ao conjunto tondelense.

Com esta vitória, o Gil Vicente sobe provisoriamente ao sétimo posto, com 23 pontos, enquanto o Tondela ocupa o 15.º lugar, com 12, um posto acima da zona de despromoção.