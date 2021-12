Gil Vicente goleia Famalicão com um bis de Fran Navarro

O Gil Vicente soma o quarto jogo consecutivo sem perder (duas vitórias e dois empates) e está em oitavo lugar, com 17 pontos, enquanto o Famalicão soma a segunda derrota seguida e está em 14.º, com 10.

O Gil Vicente goleou este domingo o Famalicão, por 4-0, em jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin, com o avançado espanhol Fran Navarro a bisar na partida e a chegar aos nove golos no campeonato.

Em Barcelos, o japonês Kanya Fujimoto adiantou a equipa da casa logo aos três minutos, com o espanhol Fran Navarro, aos 22 e 76, e o brasileiro Murilo, aos 40, a apontarem os outros golos da equipa da casa.

Com este resultado, o Gil Vicente soma o quarto jogo consecutivo sem perder (duas vitórias e dois empates) e está em oitavo lugar, com 17 pontos, enquanto o Famalicão soma a segunda derrota seguida e está em 14.º, com 10.