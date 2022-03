Gil Vicente e Marítimo empatam em Barcelos

Com o empate, os gilistas conservaram o quinto posto, com os mesmos 47 pontos do Sporting de Braga, quarto e que ainda hoje joga em casa do Portimonense

O Gil Vicente e o Marítimo empataram 1-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga Bwin, cujo resultado ficou fixado ainda na primeira metade.

Os insulares, que vinham de uma derrota caseira com o Vitória de Guimarães, adiantaram-se por Joel Tagueu, aos 39 minutos, mas os gilistas, que vinham de um triunfo em casa do Braga, igualaram ainda na primeira parte, por Samuel Lino, aos 45+5, na recarga a uma grande penalidade.

Com o empate, os gilistas conservaram o quinto posto, com os mesmos 47 pontos do Sporting de Braga, quarto e que ainda hoje joga em casa do Portimonense, enquanto o Marítimo ocupa o oitavo lugar, com 33 pontos, os mesmos do Paços de Ferreira, nono.