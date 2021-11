Gil Vicente e Arouca empatam na abertura da 11ª jornada da Liga Bwin

Com este empate, o Gil Vicente, que vinha de uma vitória frente ao Marítimo, está no oitavo lugar da I Liga,

O Gil Vicente e o Arouca empataram 1-1, na abertura da 11.ª jornada da Liga Bwin, com as duas equipas a continuarem separadas por três pontos, com vantagem para a equipa de Barcelos.

No Estádio Cidade de Barcelos, acabou por ser a equipa do Arouca a adiantar-se no marcador, com um golo de Arsénio, aos 16 minutos, mas o Gil Vicente chegou ao empate aos 47, através do espanhol Fran Navarro. O Arouca acabou o jogo reduzido a 10, devido a expulsão do brasileiro André Silva, aos 83.

Com este empate, o Gil Vicente, que vinha de uma vitória frente ao Marítimo, está no oitavo lugar da I Liga, com 13 pontos, enquanto o Arouca, que somou o terceiro jogo seguido sem perder, mas ainda não venceu fora no campeonato, é 11.º, com 10.