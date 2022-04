Gil Vicente com mais um jogo sem vencer após empate com penálti polémico

Redação com Lusa

Igualdade a uma bola na receção ao Paços de Ferreira, na ronda 31 do campeonato.

O Gil Vicente, que continua a defender uma posição europeia, somou este sábado o quinto jogo seguido sem vencer na Liga Bwin, ao empatar 1-1 na receção ao Paços de Ferreira, em jogo da 31.ª jornada.

Antunes adiantou os pacenses, aos 52 minutos, de grande penalidade, mas o espanhol Fran Navarro, aos 73, repôs a igualdade para os gilistas, que continuam em quinto lugar, com 48 pontos, mas podem ver o Vitória de Guimarães ficar a apenas três, caso os vitorianos, sextos, com 42, vençam o Tondela no domingo.

O Paços de Ferreira, que não conquistava qualquer ponto fora de casa para o campeonato desde 31 de janeiro, é oitavo colocado, com 37 pontos, os mesmos do Marítimo, sétimo.

O penálti que deu o golo ao Paços de Ferreira foi muito contestado pelo clube de Barcelos e valeu a expulsão de Ricardo Soares.