Geração dourada do Sporting na reta final, no FC Porto desponta uma em força

Neste clássico deve surgir já bem representada a nova fornada promissora nascida no Dragão, um grupo de elementos com vários pontos em comum com um grupo lançado por Paulo Bento nos leões.

Sérgio Conceição tem ajudado a modelar uma das melhores gerações de sempre formadas no FC Porto. Nomes como Diogo Costa, Vitinha, Fábio Vieira e João Mário têm sido apostas suas de forma mais ou menos continuada, eles que, em 2018/19, ajudaram os dragões a vencerem pela primeira vez a UEFA Youth League. Francisco Conceição não esteve nessa prova, mas já faz parte de um grupo de jovens que pode ajudar o clube no clássico de amanhã.

A expressão "Geração de Ouro" tem sido aplicada aos azuis e brancos, não só por essa conquista ou pela qualidade de cada um, mas também porque os elementos citados têm já duas conquistas pela seleção portuguesa: um europeu de Sub-17 em 2016 e um de Sub-19 em 2018.