Gelo no relvado coloca V. Guimarães-Farense em risco

Início do jogo adiado 30 minutos, pelo que existe a real possibilidade do jogo ser adiado.

A presença de uma camada de gelo no relvado do Estádio D. Afonso Henriques foi, para já, responsável pelo atraso no início do jogo entre Vitória e Farense, a contar para a 14ª jornada da I Liga.

O árbitro Fábio Veríssimo esteve reunidos com responsáveis dos dois clubes, enquanto funcionários - com água quente e sopradores de folhas - tentam derreter o gelo alojado no relvado. Para já o início da partida está adiada 30 minutos.