FPF divulga nomeação de árbitros para a 14.ª jornada da Liga Bwin

Rui Costa apitará no Estádio do Dragão, Tiago Martins vai dirigir a visita do Benfica a Famalicão e Nuno Almeida estará em Alvalade

A Federação Portuguesa de Futebol revelou, esta quarta-feira, as nomeações feitas pelo Conselho de Arbitragem do organismo para os jogos da 14.ª jornada do principal escalão do futebol profissional do país, através de um comunicado oficial.

Confira, abaixo, as equipas de arbitragem selecionadas para os nove jogos a ocorrerem entre 10 e 13 de dezembro:

FC Paços de Ferreira-Gil Vicente FC

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: Bruno Costa

VAR: David Silva

AVAR: Nuno Manso

Marítimo M.-CD Santa Clara

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Mota e Pedro Martins

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira

Vitória SC-CD Tondela

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e Carlos Martins

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Artur Soares Dias

AVAR: Cláudio Pereira

Belenenses-Estoril Praia

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Rui Cidade

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Hugo Silva

AVAR: Hugo Ribeiro

Sporting CP-Boavista FC

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Nélson Cunha

Moreirense FC-Portimonense SC

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Luciano Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Luís Godinho

AVAR: Miguel Nogueira

FC Famalicão-SL Benfica

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: João Bento

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

FC Porto-SC Braga

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e André Dias

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira

FC Arouca-FC Vizela

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Hugo Ribeiro e José Luzia

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Carlos Campos