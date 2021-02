FPF anuncia mudança de VAR no FC Porto-Rio Ave

De acordo com a informação divulgada no site oficial do organismo federativo na Internet, Tiago Martins, da associação de Lisboa, foi substituído por ter apresentado sintomas gripais.

O árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, vai substituir Tiago Martins como videoárbitro (VAR) do jogo desta segunda-feira entre FC Porto e Rio Ave, da 16.ª jornada da I Liga, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a informação divulgada no site oficial do organismo federativo na Internet, Tiago Martins, da associação de Lisboa, foi substituído por ter apresentado sintomas gripais, tal como aconteceu com Pedro Mota, que deveria desempenhar a função de assistente de VAR e foi substituído por Rui Teixeira.

Nuno Almeida, da associação do Algarve, mantém-se como árbitro do jogo de hoje, com início às 19h00, entre o campeão nacional e segundo classificado do campeonato e os vila-condenses, que ocupam o 12.º lugar, coadjuvado por Bruno Jesus e Pedro Felisberto.