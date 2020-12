Fontelas Gomes revela números da utilização do VAR na I Liga

Presidente do Conselho de Arbitragem foi um dos convidados da conferência 'VAR Future Challenges', organizada pelo Sporting

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), revelou, esta segunda-feira, alguns números sobre a utilização da videoarbitragem nas primeiras nove jornadas da atual edição da I Liga.

O responsável máximo pela arbitragem nacional indicou, na conferência 'VAR Future Challenges' (Futuros Desafios do VAR), que foram registados 408 casos suscetíveis de análise do VAR nos 81 primeiros jogos disputados no escalão principal.

Dessas mais de quatro centenas de incidências, que perfaz uma média de 5,05 por cada partida, 38 delas justificaram uma revisão por parte da ferramenta tecnológica sobre a decisão tomada pela equipa de arbitragem no relvado.

José Fontelas Gomes, presidente do CA da FPF, especificou que 36 dos 38 lances avaliados pelo VAR, ou seja 95% do total, foram revertidos a partir da Cidade do Futebol. Assim, em nove jornadas da I Liga, o VAR apenas manteve a decisão do árbitro em dois lances.

O responsável máximo pelo arbitragem portuguesa fez ainda um balanço de três anos de utilização do VAR. Entre as épocas de 2017/18 e 2019/20, a ferramenta interviu em 326 decisões tomadas, sendo revertidas um total de 259.

José Fontelas Gomes vincou que a introdução das linhas de fora de jogo, feita na última época, fez aumentar a intervenção do VAR durante o jogo, além de uma maior demora no tempo de tomada de decisão.