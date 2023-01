Confira todas as alterações à 18.ª jornada

A 18.ª jornada da Liga Bwin sofreu alterações com a antecipação do Vitória-Chaves para as 20h15 de 30 de janeiro (segunda-feira).

No dia seguinte, a receção do Arouca ao Benfica está marcada para as 21h15, sendo que para 1 de fevereiro (quarta-feira) estão agendados os jogos dos finalistas da Taça da Liga, com o Marítimo-FC Porto, às 19 horas, e o Sporting-Braga, com início marcado para as 21h15.

18.ª jornada

Segunda-feira, 30 de janeiro

Vitória - Chaves, 20h15 - Sport TV

Terça-feira, 31 de janeiro

Arouca - Benfica, 21h15 - Sport TV

Quarta-feira, 1 de fevereiro

Marítimo - FC Porto, 19h00 - Sport TV

Sporting - SC Braga, 21h15 - Sport TV