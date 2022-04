Fim "acalorado" no Estoril-Belenenses origina castigos a quatro jogadores

O jogador do Estoril Praia, Nahuel Ferraresi (D), disputa a bola com o jogador do Belenenses SAD, Alisson Safira (E), durante o jogo da 31.ª jornada da Primeira Liga de futebol, disputado no estádio António Coimbra da Mota, em Cascais, 24 de abril de 2022. MIGUEL A. LOPES/LUSA

André Franco, Romário Baró, Abel Camará e Diogo Calila, além de ficarem impedidos de jogar na próxima ronda da Liga Bwin, têm de pagar multas

A reta final do desafio Estoril-Belenenses, no fim de semana, ficou marcada por muitas zaragatas entre os dois lados e, em tempo de compensação (97'), André Franco, Romário Baró, Abel Camará e Diogo Calila foram expulsos diretamente, tendo o Conselho de Disciplina (CD) atribuído um jogo de suspensão a cada.

De acordo com o mapa de castigos deliberados pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol, esta terça-feira, os quatro atletas - dois do Estoril e outros tantos do Belenenses - foram punidos pelo árbitro da partida da 31.ª ronda da Liga Bwin com base em "injúrias e ofensas à reputação".

Os estorilistas André Franco e Romário Baró terão de pagar, individualmente, 82 euros, enquanto os belenenses Abel Camará e Diogo Calila terão de desembolsar, por sua vez, 510 euros. Todos vão falhar a realização da 32.ª jornada da Liga Bwin.

As zaragatas entre os diversos atletas espoletaram na sequência de um golo, aos 96', marcado por Sandro, que restabeleceu, assim, a igualdade no marcador (2-2) e originou a divisão de pontos entre os emblemas do sul do país.