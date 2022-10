O conjunto às ordens de Sérgio Conceição, que não pôde estar no banco, pode ser ultrapassado pelo Braga nesta ronda.

O FC Porto empatou, nos Açores, a uma bola com o Santa Clara, em jogo a contar para a 11ª jornada da Liga bwin.

No Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, os campeões nacionais não podiam ter tido melhor entrada na partida, uma vez que inauguraram o marcador logo aos três minutos. Após um livre cobrado por Bruno Costa (que rendeu o castigado Stephen Eustáquio no onze inicial), Fábio Cardoso, com um cabeceamento fulminante, marcou à antiga equipa, abrindo, assim, o ativo.

Os dragões, sempre confortáveis, com e sem bola, criaram três boas oportunidades para chegar ao segundo. Contudo, Galeno, aos 18", Evanilson, aos 29", e Otávio, aos 34", não conseguiram dilatar a vantagem azul e branca.

No final da primeira parte, os bravos açorianos começaram a chegar com perigo à baliza portista. Aos 38", depois de uma excelente combinação entre Bruno Almeida e Ricardinho do lado direito, Gabriel Silva, em boa posição, não acertou na bola como queria e, logo a seguir, MT, com um remate cruzado, obrigou Diogo Costa a aplicar-se.

No segundo tempo, à passagem do minuto 66, Kennedy Boateng, com um corte crucial, no momento certo, evitou que Galeno marcasse. A resposta da turma orientada por Mário Silva foi imediata e, aos 68", Gabriel Silva, de fora da área, rematou colocado e em jeito, mas Diogo Costa, com um belíssimo voo, voltou a mostrar-se intransponível entres os postes.

A igualdade da formação açoriana chegou aos 83 minutos, quando Kennedy Boateng, após um canto batido por Xavi Quintillà, subiu mais alto que toda a gente e cabeceou para o fundo das redes. Até ao fim, Mehdi Taremi ainda teve a chance de dar os três pontos ao conjunto de Sérgio Conceição, mas Gabriel Batista negou-lhe os festejos.

Com este empate, o FC Porto está agora a oito pontos do líder Benfica (que goleou o Chaves, por 5-0, na Luz) e permanece, à condição, no segundo lugar da tabela classificativa, com 23 pontos. Já o Santa Clara é 15º classificado, com nove.

