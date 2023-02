FC Porto-Vizela contou com um ilustre espectador

Rivaldo esteve no Estádio do Dragão

Rivaldo, campeão do Mundo em 2002, esteve no Estádio do Dragão.

O encontro de domingo, no Estádio do Dragão, entre FC Porto e Vizela (2-0), contou com um espectador especial. Rivaldo, antigo internacional brasileiro, é pai de João Ferreira, médio que atua nos Sub-19 dos minhotos, e aproveitou para assistir ao jogo.

Recorde-se que o ex-jogador foi campeão do Mundo em 2002, já depois de, três anos antes, ter arrebatado a Bola de Ouro. Representou Barcelona e Milan, entre outros.