FC Porto vence, sobe ao segundo lugar e espera pelo Santa Clara-Benfica

FC Porto vence Moreirense e sobe provisoriamente a segundo

O FC Porto ascendeu provisoriamente ao segundo lugar da I Liga, ao vencer 3-0 na receção ao Moreirense, em jogo da 12.ª jornada da prova, beneficiando do adiamento para segunda-feira do Santa Clara-Benfica.

Valeram aos campeões nacionais, que somaram o sexto triunfo consecutivo na prova, os golos de Sérgio Oliveira, anotado aos 22 minutos, na conversão de uma grande penalidade, do espanhol Toni Martinez, aos 88, e do brasileiro Evanilson, aos 90+1, impondo ao Moreirense nova derrota, depois de três jogos sem perder.

Com esta vitória, o FC Porto sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 28 pontos, a quatro do comandante Sporting e com mais um do que o Benfica, que viu o seu jogo nos Açores, diante do Santa Clara, adiado para segunda-feira devido ao mau tempo, enquanto o Moreirense é oitavo, com 13.