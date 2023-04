FC Porto vence, recupera segundo lugar e pressiona Benfica

Com este resultado, o FC Porto soma o quarto triunfo seguido no campeonato e está em segundo, a um ponto do Benfica

O FC Porto venceu por 2-0 na visita ao Paços de Ferreira, em jogo da 29.ª jornada da I Liga Bwin, com os dragões a colocarem-se de forma provisória a um ponto do líder Benfica.

Em Paços de Ferreira, o iraniano Taremi, aos 66 minutos, de grande penalidade, e o espanhol Toni Martínez, aos 83, marcaram os golos do FC Porto, frente a um adversário que jogou desde dos 45+3 reduzido a 10 elementos, devido a expulsão de Holsgrove, que viu dois amarelos num minuto.

Com este resultado, o FC Porto soma o quarto triunfo seguido no campeonato e está em segundo, a um ponto do Benfica, que apenas joga no domingo com o Estoril Praia, e com mais dois do que o Sporting de Braga, enquanto o Paços de Ferreira averbou a terceira derrota consecutiva e é 17.º, com 17 pontos, em zona de despromoção direta.

