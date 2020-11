Após a derrota (3-2) em Paços de Ferreira, os dragões receberam e venceram o Portimonense por 3-1.

O FC Porto retomou o caminho das vitórias no campeonato, ao receber e vencer, este domingo, o Portimonense, por 2-1, em partida da sétima ronda da I Liga.

Depois da derrota em Paços de Ferreira na jornada anterior, os campeões nacionais não se livraram de novo susto: logo aos 14 minutos, Beto adiantou os algarvios em pleno Estádio do Dragão.

A resposta dos anfitriões surgiu praticamente em cima do intervalo: aos 45+3', Chancel Mbemba repôs a igualdade. No reatamento do encontro, Mehdi Taremi - foi lançado ainda no primeiro tempo - cabeceou de forma certeira aos 46', naquela que foi a estreia a marcar do iraniano com a camisola portista.

Já aos 89', Sérgio Oliveira, que tinha assistido para os dois primeiros golos do FC Porto, encarregou-se de apontar o terceiro, fechando as contas do jogo.

Deste modo, o FC Porto somou três pontos e atingiu os 13 na presente edição da I Liga, colocando-se de forma provisória no terceiro lugar, com mais um do que o Braga e menos dois que o Benfica, segundo classificado, e menos seis do que o líder Sporting. Ainda este domingo, a partir das 20h00, as águias recebem os arsenalistas.

O Portimonense mantém-se como lanterna vermelha da tabela, com quatro pontos ao cabo de sete partidas disputadas.

Veja todos os golos do encontro: