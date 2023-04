Triunfo por um golo sem resposta na ronda 26 do campeonato.

O FC Porto venceu na noite deste domingo o Portimonense, por um golo sem resposta, na ronda 26 do campeonato. O resultado permite aos dragões manter o segundo posto, que tinham perdido à condição para o Braga, que venceu em Chaves por 2-1.

Fábio Cardoso, ao minuto 30, apontou o único golo do encontro, assistido por Wendell.

O jogo, que assinalou a estreia a titular de Manafá esta época, ficou ainda marcado por um golo anulado a Galeno e um cartão vermelho, por acumulação, a Lucas Ventura, médio do Portimonense, na segunda parte.

A equipa de Sérgio Conceição passa a ter 61 pontos e continua a dez do líder Benfica. O Braga surge atrás, com menos dois. O Portimonense é 14.º, com 26 totalizados. Na próxima jornada há clássico na Luz, às 18h00 de sexta-feira.

