FC Porto vence no Bessa e repõe vantagem para o Sporting

Um golo de Fábio Vieira permitiu ao FC Porto vencer em casa do Boavista 1-0, em jogo da 27.ª jornada da I Liga Bwin, permitindo aos dragões manterem os seis pontos de vantagem para o Sporting.

O tento solitário de Fábio Vieira surgiu ainda na primeira parte, aos 32 minutos, permitindo ao FC Porto, que viu Ivanilson falhar uma grande penalidade, aos 63 minutos, manter-se invicto na prova e somar a terceira vitória consecutiva, frente a um Boavista que vinha de seis jogos sem perder, embora tenha apenas registado uma vitória, contra cinco empates.

Com esta vitória, o FC Porto comanda com 73 pontos, mais seis do que o Sporting, campeão em título e segundo classificado, enquanto o Boavista fecha a ronda no 13.º posto, com 27 pontos.