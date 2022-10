Otávio abriu o marcador no Algarve

Redação com Lusa

Dragões estão provisoriamente no segundo lugar de forma isolada, após o triunfo em Portimão.

O FC Porto isolou-se provisoriamente no segundo lugar da I Liga, ao vencer por 2-0 na visita ao Portimonense, em jogo da nona jornada, e mantém-se na perseguição ao líder Benfica.

Em Portimão, Otávio (22 minutos) e Pepê (52) marcaram os golos dos dragões, que conquistaram a segunda vitória seguida na prova e seguem três pontos abaixo do líder Benfica, que hoje bateu o Rio Ave, por 4-2.

Os azuis e brancos somam 22 pontos, mais três do que o Braga, terceiro, que no domingo recebe o Chaves, enquanto o Portimonense averbou o segundo desaire consecutivo e é sétimo colocado, com 15.

Veja o resumo do jogo: