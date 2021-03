FC Porto vence em Portimão um jogo com dois autogolos e treinadores expulsos

Triunfo da equipa de Sérgio Conceição por 2-1, numa partida com dois golos na própria baliza e ambos os treinadores expulsos.

O FC Porto consolidou este sábado o segundo lugar da Liga NOS, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1, em jogo da 24.ª jornada, graças a dois autogolos.

Lucas Possignolo (45+1 minutos) e o guarda-redes Samuel Portugal (67) marcaram na própria baliza, com Fali Candé (64) a fazer o golo do Portimonense. Ambos os treinadores, Paulo Sérgio e Sérgio Conceição, foram expulsos após desentenderem-se junto aos bancos.

Com este triunfo, o FC Porto passou a somar 54 pontos, menos sete do que o líder Sporting, que recebe este sábado o V. Guimarães, mais quatro do que o Sporting de Braga e seis do que o Benfica, equipas que se defrontam no domingo, enquanto o Portimonense é 13.º, com 23.