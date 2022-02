FC Porto vence em Arouca antes de receber o Sporting

O FC Porto somou a 16.ª vitória consecutiva na I Liga Bwin, ao vencer em Arouca, por 2-0, em jogo da 21.º jornada, segurando, pelo menos, a vantagem de seis pontos antes do clássico com o Sporting.

Vitinha, aos 54 minutos, e Mbemba, aos 57, desempataram o encontro a favor dos "dragões", que lideram o campeonato com 59 pontos, mais nove do que o campeão Sporting, que ainda hoje recebe o Famalicão.

O Arouca, que somou o segundo jogo seguido sem vencer, depois do nulo no terreno dos famalicenses, segue no 15.º lugar, com 18 pontos, mais um do que os minhotos.

FC Porto e Sporting defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20:15, em jogo da 22.ª jornada do campeonato.