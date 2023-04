"FC Porto tem belíssimas hipóteses de replicar a história de ir à Luz e ganhar"

A OPINIÃO DOS NOSSOS COLUNISTAS - Num clássico que mexe com os quatro primeiros classificados, O JOGO quis saber qual o resultado que mais interessa e respetivas implicações na luta pelo título, mas também na discussão pelos milhões que o acesso direto à Liga dos Campeões garante.

Miguel Guedes - "Belíssimas hipóteses de replicar a história"

"Este jogo encerra uma derradeira oportunidade para manter o fogo do Dragão vivo em relação ao primeiro lugar, mas ainda que o consigamos são sete pontos de diferença... Este jogo joga para cima e para baixo, para a tentativa de ainda olharmos para a possibilidade de vencer o campeonato, mas também na perspetiva de manter uma posição de vice-liderança. É um jogo crucial, que pode definir muito do que é o estado anímico da equipa para as restantes jornadas. Poderá ser uma excelente projeção do futuro.

Um jogo com o Benfica, seja no Dragão ou na Luz, é sempre único e especial. Por isso, naturalmente, o FC Porto tem belíssimas hipóteses de replicar a história de ir lá e ganhar e estou convencido de que o fará. Perder não seria catastrófico, o Braga ainda teria de ganhar o seu jogo e faltam muitas jornadas. Nem seria o cair para o terceiro, mas ter perdido no Dragão de forma injusta e também na Luz e isso não faz parte do nosso mantra histórico, do nosso ADN.

Em qualquer condição, perder na Luz é sempre mais sobre o que tu podes deixar de ganhar no futuro do que sobre o jogo que perdes. É um estado psicológico que se pode instalar e a equipa do FC Porto tem de estar concentrada nas próximas jornadas para garantir no mínimo a vice-liderança e chegar intacto à Taça de Portugal para renovar o título."