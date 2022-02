FC Porto-Sporting: relatório do delegado menciona "objeto em forma de projétil"

Objeto era pesado e "foi arremessado na direção dos jogadores".

O relatório redigido pelo delegado do FC Porto-Sporting, João Moreira, menciona o arremesso de um "objeto pesado, em forma de projétil, na direção dos jogadores" à passagem do minuto 42 da primeira parte.

"Ao minuto 42 da primeira parte, na sequência de uma discussão entre jogadores ocorrida do lado da baliza topo sul, foi arremessado um objeto pesado, em forma de projétil, na direção dos jogadores, tendo-se imobilizado no relvado, a poucos centímetros do jogador da equipa visitante Nuno Santos. O referido objeto foi depois entregue pelo árbitro principal ao Delegado da Liga", refere o relatório, que acrescenta que, na referida bancada, estavam localizados os adeptos do FC Porto.

O objeto em questão terá sido recolhido por Pepe na reta final da primeira parte, que, logo depois, o entregou ao árbitro, João Pinheiro. Conforme consta no relatório do delegado, o juiz do encontro passou, posteriormente, o projétil para João Moreira.