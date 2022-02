FC Porto-Sporting: Pepe, Matheus Reis e Tabata com processos disciplinares

Decisões do Conselho de Disciplina anunciados esta terça-feira

O Conselho de Disciplina anunciou esta terça-feira o castigo de dois jogos para Marchesín e de três para Palhinha, jogadores que foram expulsos já depois do apito final do FC Porto-Sporting, disputado na sexta-feira. Tanto o guarda-redes do FC Porto como o médio do Sporting foram alvo de decisões sumárias pelo que estes são castigos definitivos.

Por outro lado, Pepe e Tabata estão a contas com processos disciplinares, ficando desde já suspensos por dois jogos. Ambos são acusados de infrações muito graves, visto serem acusados de agressões a dirigentes. "Não obstante a instauração do processo disciplinar, atendendo ao facto de ambos os jogadores terem sido expulsos com exibição de cartão vermelho, encontram-se suspensos de forma preventiva automática, de acordo com o disposto no artigo 37.º, número 3, alínea a) do RDLPFP pelo período de 2 (dois) jogos oficiais (período máximo previsto regulamentarmente).", pode ler-se no comunicado do órgão federativo.

Outro jogador alvo de processo disciplinar é Matheus Reis, no caos pelo pirete feito na direção de Francisco Conceição. "Gesto incorreto executado no decorrer do jogo, amplamente divulgado na comunicação social e que não foi relatado em relatórios oficiais", refere o comunicado.

Coates, expulso na segunda parte com duplo amarelo, foi punido com um jogo de castigo.