FC Porto-Sporting já tem data e horário. Confira o calendário até à 21ª jornada

Divulgados os horários de mais quatro jornadas da I Liga. Clássico no Dragão agendado para 27 de fevereiro

A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira os horários dos jogos da I Liga, referentes às jornadas 18, 19, 20 e 21.

A ronda 18, a primeira da segunda volta, inicia-se no domingo, a 7 de fevereiro, com o Braga-FC Porto. O pontapé de saída está marcado para as 20h45. O Gil Vicente -Sporting encerra a ronda a 9 de fevereiro, às 21h00, no Estádio Cidade de Barcelos.

Na 19.ª jornada destaque para p FC Porto-Boavista a 13 fevereiro, às 20h30. Na 20.ª ronda, o Estádio de São Luís volta a receber a visita do Benfica, depois de quase 20 anos de ausência do Farense do principal escalão. O encontro começa às 20h15.

Por fim, na 21.ª jornada, o destaque vai por inteiro para o Clássico FC Porto-Sporting, agendado para sábado, 27 de fevereiro, no Dragão (20H30).

A lista completa de jogos destas quatro jornadas

18.ª jornada

Domingo, 7 de fevereiro

SC Braga - FC Porto, 20H45 (Sport TV)

Segunda-feira, 8 de fevereiro

SC Farense - Moreirense FC, 17H00 (Sport TV)

SL Benfica - FC Famalicão, 19H00 (BTV)

Marítimo M. - Santa Clara, 19H00 (Sport TV)

Belenenses SAD - Vitória SC, 21H00 (Sport TV)

Terça-feira, 9 de fevereiro

FC P. Ferreira - Portimonense, 15H00 (Sport TV)

Rio Ave FC - CD Tondela, 17H00 (Sport TV)

Boavista FC - CD Nacional, 19H00 (Sport TV)

Gil Vicente FC - Sporting CP, 21H00 (Sport TV)

19.ª jornada

Sexta-feira, 12 de fevereiro

FC Famalicão - Belenenses SAD, 20H30 (Sport TV)

Sábado, 13 de fevereiro

CD Nacional - SC Farense, 15H30 (Sport TV)

Vitória SC - Rio Ave FC, 18H00 (Sport TV)

FC Porto - Boavista FC, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 14 de fevereiro

Portimonense - Gil Vicente FC, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara - SC Braga, 17H30 (Sport TV)

Moreirense FC - SL Benfica, 20H15 (Sport TV)

Segunda-feira, 15 de fevereiro

Sporting CP - FC P. Ferreira, 20H15 (Sport TV)

Terça-feira 16 de fevereiro

CD Tondela - Marítimo M., 17H45 (Sport TV)

20.ª jornada

Sexta-feira, 19 de fevereiro

Boavista FC - Moreirense FC, 20H30 (Sport TV)

Sábado, 20 de fevereiro

Belenenses SAD - CD Nacional, 15H30 (Sport TV)

Gil Vicente FC - Santa Clara, 17H30 (Sport TV)

Sporting CP - Portimonense, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 21 de fevereiro

Rio Ave FC - FC Famalicão, 15H00 (Sport TV)

FC P. Ferreira - Vitória SC, 15H00 (Sport TV)

SC Braga - CD Tondela, 18H00 (Sport TV)

SC Farense - SL Benfica, 20H15 (Sport TV)

Segunda-feira, 22 de fevereiro

Marítimo M. - FC Porto, 19H00 (Sport TV)

21.ª jornada

Sexta-feira, 26 de fevereiro

Vitória SC - Boavista FC, 20H30 (Sport TV)

Sábado, 27 de fevereiro

FC Famalicão - SC Farense, 15H30 (Sport TV)

Santa Clara - FC P. Ferreira, 18H00 (Sport TV)

FC Porto - Sporting CP, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 28 de fevereiro

Portimonense - Marítimo M., 15H00 (Sport TV)

CD Tondela - Gil Vicente FC, 17H30 (Sport TV)

CD Nacional - SC Braga, 20H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 1 de março

SL Benfica - Rio Ave FC, 19H00 (BTV)

Moreirense FC - Belenenses SAD, 20H15 (Sport TV)