FC Porto sofre para vencer Estoril. Taremi decidiu

O internacional iraniano começou no banco e entrou para dar os três pontos aos azuis e brancos.

O FC Porto recebeu e venceu o Estoril por 3-2, na abertura da 24ª jornada da Liga Bwin.

No Estádio do Dragão, a equipa orientada por Sérgio Conceição entrou pressionante e, logo aos nove minutos, abriu o ativo, através de um lance de bola parada: André Franco cobrou um canto do lado direito, Toni Martínez desviou ao primeiro poste e, ao segundo, Marko Grujic apareceu a concluir de cabeça - com este remate certeiro, o internacional sérvio estreou-se a marcar esta época.

Numa primeira parte com vários duelos intensos, os canarinhos restabeleceram a igualdade à passagem dos 27". A defesa portista não conseguiu afastar o perigo e, após uma série de ressaltos, Tiago Gouveia, extremo emprestado pelo Benfica, atirou a contar, com a assistência a pertencer a João Carvalho - desta forma, a formação azul e branca sofreu, pelo menos, um golo pelo quarto jogo consecutivo, contando todas as competições.

Contudo, o empate durou apenas quatro minutos. Aos 31", Danny Namaso rematou, o guardião Dani Figueira, com uma bela intervenção, defendeu para o poste e, na recarga, André Franco limitou-se a empurrar para o fundo das redes, anotando o seu terceiro tento na presente temporada.

A abrir o segundo tempo, João Mário lesionou-se e teve de ser substituído por Rodrigo Conceição, estando, assim, em dúvida a sua disponibilidade para o encontro da próxima terça-feira, diante do Inter de Milão, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Leia também Estoril FC Porto-Estoril: Geraldes marca, pede para ouvir o Dragão e dá confusão. Ora veja Minuto 67: marca o Estoril! Francisco Geraldes faz o 2-2 de grande penalidade! Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Grande confusão no relvado após Geraldes festejar a pedir para ouvir o barulho do estádio com a mão na orelha. A provocação gerou reação dos jogadores e do banco do FC Porto, assim como das bancadas.

Aos 65 minutos, o árbitro Gustavo Correia assinalou penálti por mão na bola de Pepe e, na conversão do castigo máximo, Francisco Geraldes não desperdiçou, fazendo o 2-2.

Porém, a igualdade no placard voltou a durar pouco tempo. Aos 71", houve nova grande penalidade, desta feita a favor dos dragões. Mehdi Taremi, recém-entrado na partida, foi derrubado por Edson Mexer dentro da área e, da marca dos 11 metros, não tremeu, assinando o 13º golo da conta pessoal na atual edição do campeonato.

Perto do apito final, aos 89", o capitão João Gamboa teve tudo para empatar a contenda, mas, com a baliza deserta, finalizou ao lado. Antes do término do desafio, nota ainda para a expulsão de Francisco Geraldes, já em período de compensação.

Com este triunfo, os campeões nacionais permanecem no segundo lugar da tabela classificativa e ficam a cinco pontos do líder Benfica, que, este domingo, dia 12, defronta o Marítimo, na Madeira. Já o Estoril segue na 15ª posição.