FC Porto regressa às vitórias na receção ao Arouca

Depois do empate 1-1 no terreno do Marítimo, FC Porto vence em casa

O FC Porto venceu na receção ao Arouca por 3-0, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin, e juntou-se ao Estoril na liderança da competição, ainda que à condição.

Depois do empate 1-1 no terreno do Marítimo, o colombiano Uribe, aos 24 minutos, o iraniano Taremi, aos 34, e o espanhol Marcano, aos 63, marcaram os golos dos dragões, que igualaram o Estorilno topo da classificação, com 10 pontos, enquanto o Arouca permanece no 14.º lugar, com três.

O campeão Sporting, que visita o Famalicão, e o Benfica, que recebe no domingo o Arouca, ambos com nove pontos, podem ultrapassar o duo de líderes.